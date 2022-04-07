اليوم الـ43 للحرب الأوكرانية:دعوات لسكان شرقي أوكرانيا لإخلال المنطقة "فورا" بعد مخاوف من هجوم روسي
تحقيقات وطنية بجرائم حرب ارتكبت فبي أوكرانيا فتحت في ثماني دول اوروبية بينها فرنسا واسبانيا والمانيا
دعت أوكرانيا الأربعاء سكان شرق أوكرانيا لإخلاء المنطقة "فورا" بعد مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي على حوض دونباس الذي أصبح الآن هدفا أساسيا للكرملين.ونقلت وزارة الاندماج على تلغرام عن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك قولها إن السلطات الإقليمية "تدعو السكان إلى مغادرة هذه الأراضي وبذل قصارى جهدهم لضمان أن تجري عمليات الإجلاء بطريقة منظمة".
وأضافت أنه يجب القيام بذلك "فورا" تحت وطأة "المخاطرة بالموت" خلال الأيام القادمة.من جانبها ، أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن تشجيعها الدول الأعضاء التي فتحت تحقيقات بجرائم حرب محتملة في أوكرانيا بأن تنضو لفريق التحقيق المشترك الذي تنسق أعماله وكالة التعاون القضائي الأوروبية "يورودجاست
تحقيقات وطنيّة فتحت في ثمانية بلدان أوروبية، هي فرنسا وتشيكيا وألمانيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا والسويد وإسبانيا.كما تم تشكيل فريق تحقيق مشترك من قبل بولندا وليتوانيا، بالتعاون مع أوكرانيا وبدعم من "يورودجاست".
وعلى صعيد الدعم الدولي لأوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ شهر ونصف ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن مجموعة صغيرة من الجنود الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة تتلقى منذ ما قبل الغزو الروسي لبلادهم تدريباًُ على استخدام طائرات مسيّرة فتاكة من طراز "سويتش بلايد" التي زوّدت واشنطن بها كييف.
07 أبريل 2022
طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية.
سترسل البرتغال "قريبا" معدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا التي اجتاحها الجيش الروسي، وفق ما ذكر وزير الخارجية البرتغالي الأربعاء.
ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالانتقادات التي وجّهها رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي إلى محادثاته الهاتفية المتكرّرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، معتبراً هذه التصريحات "بلا أساس" و"فاضحة".
كندا تعلن أنها استدعت السفير الروسي في أوتاوا لإطلاعه على الصور "المروّعة" للقتلى في بوتشا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في الاتهامات الموجّهة لموسكو بارتكاب جرائم حرب في المدينة الأوكرانية.