بسبب الحرب الاوكرانية: بريطانيا تفرض عقوبات على رئيس الكونغرس اليهودي الأوروبي

موشيه كانتور يشغل أبضا منصب "رئيس "المجلس الأوروبي للتسامح والمصالحة" ورئيس "ياد فاشيم"

طالت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب ألأوكرانية "الاوليغار" اليهودي موشيه كانتور، حيث وضع في القائمة السوداء البريطانية لرجال الأعمال الروس الذين فرضت عليهم عقوبات.كانتور يحمل الجنسية الروسية، الإسرائيلية والبريطانية. ويشغل منصب رئيس الكونغرس اليهودي الأوروبي والذي يمثل 42 جالية يهودية في أنحاء أوروبا، وأيضا ’محافظ" مجلس "ياد فاشيم" (متحف المحرقة)، جاء هذا بحسب النشر في موقع "واينت".

كانتور هو صاحب الأسهم الرئيسي في شركة الأسمدة الروسية "أكرون"، وبحسب فوربس تقدر ثروته بنحو 6 مليارات دولار، وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت إن "أكرون" يمتلك إهمية استراتيجية حيوية بالنسبة لموسكو، وإن الرئيس الروسي بوتين يستخدم شركته لتغزيز اقتصاد هذه الحرب.

وأقام كانتور عام 2010 "مركز كانتور لليهود الأوروبيين المعاصرين" و"قاعدة المعلومات على اسم موشيه كانتور لدراسة معاداة السامية والعنصرية اليوم" في جامعة تل أبيب. في كل عام، عشية يوم المحرقة، ينشر المركز تقريرا على وضع معاداة السامية في العالم.

كانتور كان أحد المنظمين لمنتدى المحرقة العالمي في "ياد فاشيم" عام 2020، والذي شارك فيه 45 زعيما من كافة أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويشغل كانتور ايضا رئيس "المجلس الأوروبي للتسامح والمصالحة" وهي منظمة مكونة من عدة رؤساء لدول أوروبية حائزين على جوائر نوبل وشخصيات أخرى. المجلس هو منتدى للتفكير بمواضيع سياسة حقوق الانسان في أوروبا، الحرب ضد معاداة السامية وكراهية الغربية، ودفع التسامح.

الكونغرس اليهودي الاوروبي عقب على القرار وقال إنه "يعبر عن صدمة عميقة وذهول من قرار الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على د.موشيه كانتور، رئيس الكونغرس اليهودي الاوروبي، رئيس منتدى المحرقة الدولي ورئيس المجلس الاوروبي للتسامح والمصالحة. الحديث يدور عن قرار خاطئ ويفتفر إلى أي أساس واقعي.د.كانتور هو مواطن بريطاني ويعيش غربي اوروبي منذ 30 عاما، قضى سنوات كثيرة منها في بريطانيا. هو زعيم يهودي بارز ومحترم، خصص حياته لأمن ورفاهية الجاليات اليهودية في أوروبا ولمحاربة معاداة السامية، العنصرية وكراهية الغرباء".