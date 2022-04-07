الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس قرارها تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس قرارها تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسانوصوتت 93 دولة لصالح القرار فيما عارضت 24 وامتنعت 58 على خلفية ضلوعها في انتهاكات وفظائع وفق مزاعم قدمتها أوكرانيا للمجلس.

من جانبها، قالت إسرائيل إنها تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، والغزو غير المبرر لها وقتل المدنيين الأبرياء.

وعقب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على القرار بالقول "تصويت اليوم لا يغير موقفنا حيال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنها هيئة متطرفة، معطوبة أخلاقيا ومنحازة ومعادية لإسرائيل، وأنها مستغلة منذ إنشائها من قبل الدول الرئيسية التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم كأداة سياسية لمهاجمة إسرائيل.

وكانت أوكرانيا قد قدمت أدلة مصورة توضح تورط القوات الروسية بإعدامات لمواطنين يرتدون الزي المدني وجثث بالمئات ملقاة في شوارع مدينة بوتشا.

وانعقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "الاتهامات الموجهة لقوات بلاده في أوكرانيا غير صحيحة"، فيما طالبت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، باستبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان الأممى.