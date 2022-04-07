المتحدث باسم الكرملين: روسيا تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا

قال بيسكوف إن انسحاب القوات الروسية من منطقتي كييف وتشيرنيهيف لم تكن مذلة، بل "عمل حسن نية خلال المفاوضات

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في صفوف قواتها المقاتلة في أوكرانيا، ووصف الأمر على أنه "مأساة كبيرة".

في مقابلة مع سكاي نيوز، قال بيسكوف إن انسحاب القوات الروسية من منطقتي كييف وتشيرنيهيف لم تكن مذلة، بل "عمل حسن نية خلال المفاوضات" من شأنه أن يخفف التوترات في تلك المناطق ويظهر أن روسيا مستعدة لخلق ظروف مواتية لمواصلة المحادثات.