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المتحدث باسم الكرملين: روسيا تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا

i24news

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المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يتحدث إلى الصحفيين قبل المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو ، روسيا ، 23 ديسمبر 2021
AP Photo/Alexander Zemlianichenkoالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يتحدث إلى الصحفيين قبل المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو ، روسيا ، 23 ديسمبر 2021

قال بيسكوف إن انسحاب القوات الروسية من منطقتي كييف وتشيرنيهيف لم تكن مذلة، بل "عمل حسن نية خلال المفاوضات

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في صفوف قواتها المقاتلة في أوكرانيا، ووصف الأمر على أنه "مأساة كبيرة".

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 في مقابلة مع سكاي نيوز، قال بيسكوف إن انسحاب القوات الروسية من منطقتي كييف وتشيرنيهيف لم تكن مذلة، بل "عمل حسن نية خلال المفاوضات" من شأنه أن يخفف التوترات في تلك المناطق ويظهر أن روسيا مستعدة لخلق ظروف مواتية لمواصلة المحادثات.