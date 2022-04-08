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بايدن: "المؤشرات على عمليات الاغتصاب والتعذيب والإعدام" في أوكرانيا "إهانة للبشرية"

i24NEWS - AFP

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.
MANDEL NGAN / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.

ذلك بعد أن علّقت الأمم المتّحدة عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ "المؤشّرات على تعرض أشخاص لعمليات اغتصاب وتعذيب وإعدام" في أوكرانيا هي "إهانة للبشرية"، وذلك بعد أن علّقت الأمم المتّحدة عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقال بايدن في بيان إنّ "المؤشّرات على تعرّض أشخاص لعمليات اغتصاب وتعذيب وإعدام - وفي بعض الحالات مع تدنيس جثثهم - هي إهانة للبشرية"، مرحّباً بنتيجة التصويت في الجمعية العامة، ومعتبراً أنّ "أكاذيب روسيا لا تصمد في وجه الأدلة التي لا يمكن إنكارها على ما يحدث في أوكرانيا".