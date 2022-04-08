مقتل 35 شخصا على الأقل الجمعة عندما أصاب صاروخان محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا

قُتل أكثر من شخصا الجمعة في هجوم صاروخي على محطة قطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا الجمعة، كانت تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، حسبما أعلن عامل إغاثة لوكالة فرانس برس.

وشاهد صحافيو الوكالة في موقع الهجوم أكثر من عشرين جثة على الأرض تم تجميعها قرب المحطة ووضعت عليها أغطية بلاستيك. وسالت الدماء على الأرض فيما تناثرت الأكياس والحقائب أمام المبنى في أعقاب الهجوم.

وقال الصحافيون إن أربع سيارات قرب المحطة دمرت وشاهدوا شظايا صاروخ كبير سقطت بمحاذاة المبنى الرئيسي، كتب على واحدة منها عبارة "من أجل أطفالنا" بالروسية. ونُقلت الجثث لاحقا إلى شاحنة عسكرية.

وكتب رئيس السكك الحديد الأوكرانية ألكسندر كاميشين على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق "قُتل أكثر من ثلاثين شخصا وجُرح أكثر من مئة" آخرين في الهجوم على المحطة. وقال إن صاروخين سقطا على المحطة.

وأضاف "إنه هجوم متعمد على البنية التحتية لنقل الركاب في السكك الحديد وعلى أهالي كراماتورسك".

وكانت كراماتورسك تعرضت لضربات روسية في وقت سابق هذا الأسبوع. لكنها بقيت بشكل عام بمنأى عن الدمار الذي لحق بمدن أخرى بشرق أوكرانيا منذ الغزو الروسي. وكانت السلطات الروسية قد طلبت من سكان المناطق الشرقية مغادرتها فورا والتوجه غربا تحسبا لهجوم روسي.