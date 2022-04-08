الخارجية الروسية: طرد 45 من موظفي ودبلوماسي السفارة البولندية كرد فعل على خطوة مماثلة

طرد 45 دبلوماسيا بولنديا متعاونا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ"

أعلنت الخارجية الروسية، بعد ظهر اليوم الجمعة، "طرد 45 دبلوماسيا بولنديا متعاونا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ" واعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم" ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها وارسو نهاية مارس/ آذار المنصرم.

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، أن بلاده سترد بشكل صارم على طرد دبلوماسيين روس من بعض الدول الأوروبية.واعتبر ميدفيديف، طرد الدبلوماسيين "حملة لمواصلة الضغط على روسيا"، مشيرًا إلى أن الرد الروسي سيكون مدمرا للعلاقات الثنائية مع تلك البلدا

وكان وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي قد أعلن في 23 مارس /آذار المنصرم، عزم بلاده على طرد 45 ممن قال إنهم "جواسيس روس ينتحلون صفة دبلوماسيين".وكتب المسؤول البولندي على "تويتر" آنذاك: "بطريقة متسقة وحازمة تماما، نفكك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا".

كما أعلنت فرنسا وألمانيا عن عمليات طرد جماعي لدبلوماسيين روس من بلديهما.وكانت بلغاريا طردت 12 دبلوماسيا روسيا في مارس/أذار الماضي، كما طردت دبلوماسيا آخر في أبريل/نيسان بسبب ما وصفتها "أنشطة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي".