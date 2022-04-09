الرئيس الأوكراني يطالب بـ"رد عالمي شديد" بعد مجزرة محطة القطار وألمانيا تؤكد أن إمكانياتها لإمداد أوكرانيا بأسلحة محدودة

وقال الرئيس الأوكراني، إن "هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها"

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي "ردا عالميا شديدا" بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك حيث كان يتجمع مدنيون هربا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة متحدثا عن الهجوم الصاروخي الذي أسفر أمس الجمعة عن سقوط 52 قتيلا بينهم خمسة أطفال، وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية: "هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها"، مضييفا "نددت القوى العظمى بهجوم روسيا على كراماتورسك. ننتظر الآن ردا عالميا شديدا على جريمة الحرب هذه".

ومن جانبه، اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو بارتكاب "فظاعة مروعة" بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها "جريمة ضد الإنسانية"، فيما نفت موسكو مسؤوليتها عنها مؤكدة أنها "لا تملك نوع الصواريخ المستخدمة". ونددت بحصول "استفزاز" أوكراني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت بالفعل في وقات سابق أمس الجمعة أن الجيش الروسي دمر بواسطة صواريخ دقيقة "أسلحة وعتادا عسكريا آخر في محطات بوكروفسك وسلوفيانسك وبارفينكوف" وهي بلدات تقع قرب كراماتورسك "عاصمة" الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا في منطقة دونباس.

ومن جانب آخر، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت اليوم السبت إن "ألمانيا استنفدت كل إمكانياتها تقريبا لإمداد أوكرانيا بمعدات من احتياطات جيشها لكنها تعمل على عمليات تسليم تتم مباشرة من قبل منتجي الأسلحة".

وأكدت لامبرخت لصحيفة "اوغسبرغر الغيماينه" أنه "بالنسبة لعمليات تسليم قادمة من مخزون الجيش الألماني يجب أن أقول بصدق إننا وصلنا مع الوقت إلى حد أقصى"، مضيفة أن "الجيش الألماني يجب أن يحافظ على قدرته على العمل وأن يكون قادرا على "ضمان الدفاع عن البلاد وعن حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتابعت الوزيرة الألمانية "لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا فعل المزيد لأوكرانيا لذلك أوضحنا ما يمكن أن تقدمه الصناعة مباشرة" في كييف، مؤكدة أن "برلين تجري مشاورات باستمرار مع أوكرانيا حول هذا الموضوع".