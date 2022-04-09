جونسون يعرض على أوكرانيا آليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن

جونسون: "بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة الشعب الأوكراني، تم إحباط الأهداف الوحشية لبوتين"

عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يزور كييف السبت، تزويد أوكرانيا آليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيدا بأداء الجيش الأوكراني.

وقال جونسون إثر لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحسب بيان لمكتبه "بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، تم إحباط الأهداف الوحشية لفلاديمير بوتين".

وتابع بيان داونينغ ستريت أن جونسون أعلن مساعدات عسكرية تشمل 120 آلية مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن "لدعم أوكرانيا في هذه المرحلة الحاسمة مع استمرار الهجوم الروسي غير المشروع".

تضاف هذه المساعدة إلى حزمة أعلنتها المملكة المتحدة الجمعة تشمل صواريخ "ستار ستريك" المضادة للطائرات و800 صاروخ مضاد للدبابات، فضلا عن طائرات مسيّرة مخصصة لـ"الضربات الدقيقة" ضد الجيش الروسي.

وأردف جونسون "لقد تحدّت أوكرانيا التوقعات ودحرت القوات الروسية من أطراف كييف، محققة أكبر عمل عسكري في القرن الحادي والعشرين". وأضاف "أوضحت اليوم أن المملكة المتحدة تقف إلى جانبهم بثبات في هذه المعركة المستمرة، وأننا سنظل كذلك على المدى الطويل".