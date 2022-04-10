أوكرانيا: العثور على عشرات الجثث في مقبرة قرب كييف

قال تاراس ديديتش إنه "تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود، ولم يُعرف عدد القتل حتى الآن"

أكد رئيس منطقة دميتريفكا في مقاطعة فراكا في أوكرانيا، تاراس ديديتش، اليوم الأحد، أنه تم العثور على مقبرة تضم عشرات المدنيين في قرية بوزوفا بالقرب من كييف، في أحدث مقبرة جماعية يتم اكتشافها بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق بشمال العاصمة لتركز هجومها على الشرق.

وقال تاراس ديديتش إنه "تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود، ولم يُعرف عدد القتلى على وجه التحديد حتى الآن"، مضيفا “الآن نعود إلى ممارسة الحياة، لكن خلال الاحتلال كانت لدينا ‭‭‭‘‬‬‬مناطق ساخنة‭‭‭‘‬‬‬، قُتل العديد من المدنيين”.

ومن جانب آخر، قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية المحاصرة، سيرهي جايداي، إن "مدرسة وبناية سكنية شاهقة تعرضتا للقصف في وقت مبكر، اليوم الأحد، في مدينة سيفيرودونتسك بالمنطقة"، مضيفا على تطبيق «تليغرام»: "لحسن الحظ لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح".

ورفضت روسيا مزاعم أوكرانيا والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب. ونفت استهداف مدنيين فيما تسميه “عملية خاصة” لنزع السلاح و“القضاء على النازيين” في جارتها الجنوبية. ورفضت أوكرانيا والدول الغربية ذلك باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن حرب.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "روسيا تسعى لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014 ومنطقة دونباس في شرق البلاد التي يسيطر عليها جزئيا انفصاليون تدعمهم موسكو"، مضيفة في تحديث دوري يوم الأحد أن "القوات المسلحة الروسية تتطلع أيضا إلى تعزيز أعداد قواتها بأفراد تم تسريحهم من الخدمة العسكرية منذ 2012".

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التقى مع زيلينسكي في كييف أمس السبت وتعهد بتقديم مركبات مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن، إلى جانب دعم إضافي لقروض من البنك الدولي.