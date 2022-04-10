اليوم الـ46 للحرب الأوكرانية: قصف روسي "يدمر بالكامل" مطار دنيبرو في أوكرانيا

ئيس الإدارة العسكرية في المدينة: ""هجوم جديد على مطار دنيبرو، والبنى التحتية المجاورة دمرت"

تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد الأحد أدى إلى "تدميره بالكامل"، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو على تطبيق تلغرام "هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط" مضيفا "نعمل على إحصاء الضحايا".

وسبق ان استهدف قصف روسي مطار دنيبرو في 15 آذار/مارس و دُمّر مدرج الإقلاع والهبوط وتضرّر مبنى المطار. ودنيبرو مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة يمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.

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