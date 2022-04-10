اليوم الـ46 للحرب الأوكرانية: قصف روسي "يدمر بالكامل" مطار دنيبرو في أوكرانيا
ئيس الإدارة العسكرية في المدينة: ""هجوم جديد على مطار دنيبرو، والبنى التحتية المجاورة دمرت"
تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد الأحد أدى إلى "تدميره بالكامل"، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.
وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو على تطبيق تلغرام "هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط" مضيفا "نعمل على إحصاء الضحايا".
وسبق ان استهدف قصف روسي مطار دنيبرو في 15 آذار/مارس و دُمّر مدرج الإقلاع والهبوط وتضرّر مبنى المطار. ودنيبرو مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة يمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.
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10 أبريل 2022
فرّ أكثر من 4,5 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
سرقت القوات الروسية التي احتّلت محطة تشيرنوبيل النووية مواد إشعاعية من مختبرات الأبحاث، وفق ما أوردت الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة المنطقة المحظورة الأحد، مشيرة إلى أن هذه المواد قد تفتك بمن تعرّضوا لها.
وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة في اليوم الأول من العملية التي أطلقتها في 24 شباط/فبراير لغزو أوكرانيا. ومدى شهر ونيّف احتلّت هذه القوات المنطقة التي تشهد نشاطا إشعاعيا كبيرا، لتعود وتخرج منها في 31 آذار/مارس.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، ان الهجمات الروسية الممنهجة على المدنيين في أوكرانيا عي بمثابة "جرائم حرب". وزعم أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا "بالأسلحة التي تحتاجها".
اتهم وزير الخارجية الإيراني الأحد الولايات المتحدة بالسعي الى "فرض شروط جديدة" خلال محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إيرنا"، "بشأن رفع العقوبات، هم (الأميركيون) يرغبون في طرح شروط جديدة خارج اطار المفاوضات".