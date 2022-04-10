الخارجية الإسرائيلية: "مقتل مدنيين بقصف محطة القطار صادم ويستحق التنديد"

أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل مدنيين في محطة قطار بمدينة كراماتورك شرقي أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان لها "مقتل مدنيين بقصف محطة القطار صادم ويستحق التنديد"، وأضاف البيان ان "اسرائيل ترسل تعازيها للشعب الأوكراني وتدعو إلى وقف فوري للعدوان الروسي".

واسفر الهجوم صاروخي الذي أدى إلى انفجار المحطة الى مقتل 52 شخصًا على الأقل في محطة للسكك الحديدية كانت مكتظة بالنساء والأطفال والمسنين، في وقت نفت فيه موسكو تورطها في الهجوم.

وقال الرئيسي زيلننسكي أن الهجوم الذي أصيب فيه عشرات الأشخاص بجروح خطيرة كان جريمة حرب، وهو هجوم متعمد على المدنيين. وأضاف ان"أي تأخير في تقديم أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا".