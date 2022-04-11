اليوم الـ47 للحرب الأوكرانية: الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو
جو بايدن يعتزم إجراء لقاء افتراضي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يبحث خلاله تطورات الحرب في أوكرانيا.
يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي،اليوم الاثنين، فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو، كما يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء لقاء افتراضي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يبحث خلاله تطورات الحرب في أوكرانيا.
في ما ذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن مسؤولين أن روسيا ارتكبت "خطأ استراتيجيا فادحا" جعل فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بحلول الصيف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين كانت محل نقاش وجلسات متعددة خلال محادثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأسبوع الماضي حضرها ممثلون عن السويد وفنلندا"
11 أبريل 2022
يزور المستشار النمسوي كارل نيهامر الاثنين موسكو ليكون بذلك أول زعيم دولة غربية يقدم على هذه الخطوة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في "مهمة دونها مخاطر" في وقت تستعد فيه كييف لهجوم روسي واسع النطاق في شرق البلاد.
أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا الأحد بسبب الغزو الروسي الذي أثر على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع.
اعتبر رئيس الحزب الحاكم في بولندا الأحد أن حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة شقيقه التوأم ورئيس البلاد آنذاك ليخ كاتشينسكي في روسيا عام 2010 كان "هجوما" مدبرا، محملا المسؤولية لعناصر في بولندا وروسيا.