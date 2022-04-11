وكالات: الانفصاليون الموالون لروسيا فرضوا سيطرتهم على ميناء ماريوبول

أكد بوشيلين الاثنين أن قواته ستكثف جهودها للسيطرة على منطقة دونيتسك بشكل كامل في تصريح يتناغم مع الموقف الروسي

أكد زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين الإثنين أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول في تصريح يأتي بعد تأكيدات عن السيطرة على 80% من منطقة المرفأ في ساعات الصباح من اليوم الإثنين.

وقال بوشيلين مباشرةً عبر قناة "بيرفي كانال" الروسية، "في ما يخصّ مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا".

وأكد بوشيلين الاثنين أن قواته ستكثف جهودها للسيطرة على منطقة دونيتسك بشكل كامل، في تصريح يتناغم مع الموقف الروسي. مع العلم أن قوات "جمهوريتَي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد، تشارك بكامل عديدها في هجوم الكرملين الذي أُطلق في 24 شباط/فبراير.

وقال بوشيلين في مؤتمر صحافي في دونيتسك وهي مدينة كبيرة تخضع لسيطرة الانفصاليين منذ 2014، إن "العملية ستُكثّف، لأن كلما ماطلنا، عانى السكان المدنيون كونهم رهينة الوضع".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن ممثل الجيش الانفصالي إدوارد باسورين قوله إن آخر المدافعين الأوكرانيين يتركزون حاليًا في مصنعَي "أزوفستال" و"أزوفماش" الضخمين.