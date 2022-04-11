المستشار النمساوي بعد لقائه بوتين: "أجرينا محادثة مباشرة وصريحة وصعبة"

بعث برسالة إلى بوتين مفادها أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي، لأنه "في الحرب هناك خاسرون فقط، على الجانبين"

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر في ختام لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المحادثة التي جرت بينهما كانت "مباشرة وصريحة وصعبة". وأضاف أنه بعث برسالة إلى بوتين مفادها أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي، لأنه "في الحرب هناك خاسرون فقط، على الجانبين".

وتوجه المستشار النمساوي إلى موسكو، في أول زيارة لزعيم أوروبي لروسيا منذ غزو أوكرانيا للقاء الرئيس الروسي محملاً برسائل إنسانية.

وعقد الاجتماع بين الزعيمين بعد يومين من لقاء نيهامر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف. في غضون ذلك، صرحت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها تعتبر روسيا مستعدة تقريبًا لهجوم جديد في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.

وتعتمد أوكرانيا في ترجيحاتها على تقييم أميركي يفيد بأن هنالك مؤشرات على أن روسيا تكثف قواتها في منطقة دونباس.

وكان الانفصاليون قد أعلنوا سيطرتهم الكاملة على ميناء ماريوبول، في إنذار ينبئ بالإجهاز على المدينة بأكملها.