اليوم الـ48 للحرب في أوكرانيا:دعوة أممية للتحقيق بأعمال العنف ضد النساء خلال الغزو الروسي لأوكرانيا

وفقا للأمم المتحدة فقد تأثر 5.7 مليون طفل بإغلاق المدارس على مستوى" أوكرانيا.

دعا مسؤولون في الأمم المتّحدة،إلى التحقيق في أعمال العنف التي استهدفت النساء خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبين أيضا بحماية الأطفال في هذا النزاع، وفقا للأمم المتحدة فقد تأثر 5.7 مليون طفل بإغلاق المدارس على مستوى" أوكرانيا.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن "هذه الحرب يجب أن تتوقف، الآن"وأضافت "نسمع أكثر فأكثر عن عمليات اغتصاب وعنف جنسي"وتابعت "يجب التحقيق في هذه المزاعم بشكل مستقلّ لضمان العدالة والمساءلة".

وأضافت "هناك 5.7 مليون طفل لم يجدوا مدرسة يذهبون إليها صباح اليوم. المدارس مهمة ليس فقط للتعليم بل أيضاً لحماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية وحتى الاتجار بالبشر".وحذّرت المسؤولة الأممية التي عادت لتوّها من زيارة إلى المنطقة من أنّ "مزيج النزوح الجماعي والوجود الكبير للمجنّدين والمرتزقة والوحشية ضدّ المدنيين الأوكرانيين، كلّ ذلك أدّى إلى رفع كلّ الأعلام الحمراء".

وبدوره قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مانويل فونتين، "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، وأطفال أوكرانيا لا يستطيعون الانتظار".