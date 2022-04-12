اليوم الـ48 للحرب في أوكرانيا:دعوة أممية للتحقيق بأعمال العنف ضد النساء خلال الغزو الروسي لأوكرانيا
وفقا للأمم المتحدة فقد تأثر 5.7 مليون طفل بإغلاق المدارس على مستوى" أوكرانيا.
دعا مسؤولون في الأمم المتّحدة،إلى التحقيق في أعمال العنف التي استهدفت النساء خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبين أيضا بحماية الأطفال في هذا النزاع، وفقا للأمم المتحدة فقد تأثر 5.7 مليون طفل بإغلاق المدارس على مستوى" أوكرانيا.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن "هذه الحرب يجب أن تتوقف، الآن"وأضافت "نسمع أكثر فأكثر عن عمليات اغتصاب وعنف جنسي"وتابعت "يجب التحقيق في هذه المزاعم بشكل مستقلّ لضمان العدالة والمساءلة".
وأضافت "هناك 5.7 مليون طفل لم يجدوا مدرسة يذهبون إليها صباح اليوم. المدارس مهمة ليس فقط للتعليم بل أيضاً لحماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية وحتى الاتجار بالبشر".وحذّرت المسؤولة الأممية التي عادت لتوّها من زيارة إلى المنطقة من أنّ "مزيج النزوح الجماعي والوجود الكبير للمجنّدين والمرتزقة والوحشية ضدّ المدنيين الأوكرانيين، كلّ ذلك أدّى إلى رفع كلّ الأعلام الحمراء".
وبدوره قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مانويل فونتين، "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، وأطفال أوكرانيا لا يستطيعون الانتظار".
12 أبريل 2022
قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك، إنه تم الاتفاق، الثلاثاء، على إقامة 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين بما في ذلك مدينة ماريوبول المحاصرة.
وأضافت، في بيان، أن خمسة من الممرات التسعة ستكون من منطقة لوهانسك في شرق البلاد، والتي يقول المسؤولون الأوكرانيون إنها تتعرض لقصف عنيف.
أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإثنين محادثات "صريحة" عبر الفيديو، لم تنجح على ما يبدو في تقريب مواقف البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا والتي تزعزع استقرار العلاقة بينهما.
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب، بإرسال الأسلحة لـ"تحرير ماريوبول" الساحلية، وسط اتهامات لروسيا باستخدام "الكيماوي".
وأضاف زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو، في وقت متأخر من مساء الاثنين: "إذا حصلنا على طائرات وعربات مدرعة ثقيلة كافية ومدفعية ضرورية سنكون قادرين على القيام بذلك".
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين أنّ بلادها تتحقّق من صحّة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنّته على مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.