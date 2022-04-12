بريطانيا تتحقق من صحة النشر عن استخدام روسيا أسلحة كيميائية في ماريوبول

قالت تراس إن"أيّ استخدام لمثل هذه الأسلحة سيشكّل تصعيداً وحشياً في هذا النزاع، وسنحاسب بوتين ونظامه"

تجري بريطانيا مساع للتحقق من صحّة ما نشر عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنّته على مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الإثنين.

وكتبت تراس في تغريدة على تويتر "هناك تقارير مفادها أنّ القوات الروسية قد تكون استخدمت عوامل كيميائية في هجوم على سكّان ماريوبول. نعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقّق من التفاصيل" مشددة على أنّ "أيّ استخدام لمثل هذه الأسلحة سيشكّل تصعيداً وحشياً في هذا النزاع، وسنحاسب بوتين ونظامه".

يشار إلى أن كتيبة آزوف الأوكرانية أعلنت أمس الإثنين أنّ طائرة مسيّرة روسية ألقت "مادّة سامّة" على عسكريين ومدنيين أوكرانيين في ماريوبول. وقال مؤسّس الكتيبة أندريه بيليتسكي في رسالة مصوّرة على تطبيق تلغرام إنّه بعد إلقاء الطائرة المسيّرة هذه المادّة المجهولة عانى أناس من فشل تنفّسي ومشاكل عصبية.

وأضاف "لقد ظهرت على ثلاثة أشخاص علامات واضحة على تسمّمهم بموادّ كيميائية حربية، لكن من دون عواقب كارثية". لكنّ بترو أندريوشينكو، مستشار رئيس بلدية ماريوبول أشار عبر تطبيق تلغرام إلى أن المعلومات حول الهجوم الكيميائي غير مؤكّدة حالياً.

وفي واشنطن قال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ الإدارة الأميركية على علم بالتقارير الواردة عن هجوم كيميائي محتمل في المدينة الاستراتيجية، لكنّها لا تستطيع أن تؤكّد صحّتها. وتنفي روسيا باستمرار أن تكون قواتها قد ارتكبت أيّ جرائم حرب في أوكرانيا.