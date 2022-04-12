الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم تشمل ماريوبول الأوكرانية

"خمسة من الممرات التسعة ستكون من منطقة لوهانسك في شرق البلاد، قالت أوكرانيا إنها تتعرض لقصف عنيف"

قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك في بيان، إنه تم الاتفاق ، اليوم الثلاثاء، على إقامة 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين بما في ذلك مدينة ماريوبول المحاصرة "خمسة من الممرات التسعة ستكون من منطقة لوهانسك في شرق البلاد" والتي يقول المسؤولون الأوكرانيون إنها تتعرض لقصف عنيف.

وفي السياق كتب مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك في تغريدة أن "عشرات آلاف" الأشخاص قُتلوا في هذه المدينة ودُمّر "90 في المئة من المنازل"، مضيفا أن "الجنود الأوكرانيين محاصرون وعالقون".

من جانبه، صرح مساعد رئيس بلدية المدينة سيرغي أورلوف لشبكة "بي بي سي" أن "المعارك من أجل ماريوبول مستمرة".وأوضح أن "الروس احتلّوا موقتًا جزءًا من المدينة. الجنود الأوكرانيون يواصلون الدفاع عن وسط المدينة وجنوبها، وكذلك عن المناطق الصناعية".

تواصل القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، ممارسة الضغط على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي يحاول الجنود الأوكرانيون الدفاع عنها بشدة كما يفعلون في شرق بلادهم حيث تترقّب كييف هجومًا كبيرًا قريبًا جدًا.