شركة الاتصالات الفنلندية نوكيا تعلن وقف بيع منتجاتها في روسيا

تتسم العلاقات الروسية الفنلندية بالتوتر على خلفية سعي الأخيرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفنلندية نوكيا بيكا لوندمارك، في مقابلة مع رويترز "ببساطة لا نرى أي احتمال لمواصلة العمل في روسيا في الظروف الحالية وسنوقف بيع منتجاتنا لها" مضيفا أن نوكيا ستواصل دعم العملاء الحاليين خلال عملية فك الارتباط مع الشركة.

وتتسم العلاقات الروسية الفنلندية بالتوتر على خلفية سعي الأخيرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وهو ما يخشاه الكرملين ويرفضه بالمطلق.

يذكر أن الشركات الاقتصادية الغربية الناشطة في روسيا أنهت عملها الواحدة تلو الأخرى تعبيرًا عن احتجاجها ضد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي لا تلوح له نهاية في الأفق.

وأعلنت السلطات الفنلندية، في وقت سابق، أنها صادرت أعمالا فنية عدة عائدة إلى روسية بقيمة تتخطى 40 مليون يورو خلال مرورها عبر الدولة الاسكندنافية، كماصودرت القطع نهاية الأسبوع المنصرم عند معبر فاليما الحدودي في جنوب شرق فنلندا في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.