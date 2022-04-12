الرئيس الروسي: "ما يحصل بأوكرانيا مأساة ولم يكن أمامنا خيار آخر"

قال بوتين إن "المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف أخبار مضللة"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ما يحصل في أوكرانيا ب"المأساة"، مشددا على أنه "لم يكن لدى روسيا أي خيار آخر"، مؤكدا أن "روسيا ستتصدى لمحاولات عزل موسكو ومينسك".

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عقب محادثات أقيمت بينهما في منطقة الشرق الأقصى الروسي: "سنعمل على إزالة كل الحواجز في مجال التجارة مع بيلاروسيا"، داعيا إلى تعميق العلاقات بين البلدين في ضوء العقوبات التي فرضها الغرب.

ومن جهته، اعتبر الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا كانت "تحركا استباقيا ضروريا"، موضحا أن "تأخير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كان سيؤدي إلى نتائج أسوأ بكثير"، حسب موقع سكاي نيور عربية.

ومن جانب آخر، قال بوتين إن "المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف أخبار مضللة"، فيما تنفي بلاده حصول إي انتهاكات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "عدم تجانس مواقف المفاوضين الأوكرانيين يحول دون التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا".

وتابع بوتين "أخطرت الليلة الماضية بأن الجانب الأوكراني عدّل شيئا ما مجددا... هذا الافتقار إلى التجانس حول النقاط الأساسية يتسبب يصعوبات".