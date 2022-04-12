وزير الخارجية الأمريكي يتّهم روسيا بأنها تسعى لاستخدام "مواد كيميائية" في ماريوبول

"القوات الروسية قد تستخدم مواد لمكافحة الشغب مختلفة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع الممزوج بمواد كيميائية"

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن " لديها معلومات موثوقة حول احتمال استخدام روسيا مواد كيميائية في هجومها للسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "نشارك هذه المعلومات مع أوكرانيا... ونحن في اتصال مباشر مع الشركاء لمحاولة تحديد ماذا يحدث فعليا، إن ذلك مصدر قلق حقيقي"، مشيرا في كلامه للصحافيين، إلى أنه "غير قادر على تأكيد الاتهامات بأن موسكو استخدمت بالفعل أسلحة كيميائية في ماريوبول".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، "القوات الروسية قد تستخدم مواد لمكافحة الشغب مختلفة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع الممزوج بمواد كيميائية" ضد "المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين في إطار حملتهم العدوانية للاستيلاء على ماريوبول"، مضيفا "لقد كان ذلك مصدر قلق لنا حتى قبل بدء عدوان" روسيا على أوكرانيا، مؤكدا "لقد حذّرت من إمكانية اللجوء إلى هذا النوع من الأسلحة، وهو أمر نتابعه عن كثب".