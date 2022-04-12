تقرير: ايران تنقل معدات وعتادا عسكريا لروسيا بمساعدات الجماعات المسلحة العراقية

هذه الأسلحة كانت للجماعات المسلحة العراقية لا تحتاج اليها حاليا ونقلت بثلاث سفن الى روسيا

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم نقلا عن مسؤول كبير في جهاز استخبارات في الشرق الأوسط بأن ايران قامت بنقل معدات وعتادا عسكريا إلى روسيا للحرب في أوكرانيا، بمساعدة الجماعات المسلحة الموالية لها في العراق.

وبحسب التقرير، نقلت ايران قاذفات ’آر بي جي’، صواريخ مضادة للدبابات، وأيضا أنظمة دفاعية جوية من طراز "بابار 373" وهي أنظمة توازي أنظمة اس-300 الروسية، وذلك عن طريق شبكة التهريب التي تستخدمها الجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران في المعابر الحدودية مع العراق، وأفادت أن الأسلحة هي أسلحة ثقيلة كانت ايران نقلتها في الماضي لهذه الجماعات المسلحة ولا يحتاجون اليها بصورة فورية حاليا.

الحديث هنا عن تغيير كبير في سياسة روسيا، والتي كانت حتى قبل الحرب قادرة على انتاج كافة الأسلحة التي تحتاجها بنفسها، وحاليا تعاني من نقص في الرقائق والمعدات الإلكترونية المتقدمة والتي تضر بالإنتاج وخسارة فادحة لأنظمة أسلحة خلال المعركة في كييف.

وذكر التقرير البريطاني أن الأسلحة تم تفكيكها ونقلت عن طريق المعبر الحدودي الإيراني شلمجة، وبعد ذلك تم تحميلها من قبل الحرس الثوري على سفن الى روسيا. مصدر من منظمة الحشد الشعبي العراقية الموالية لايران قال للغارديان :"لا يهمنا الى اين تذهب هذه الأسلحة لأننا لا نحتاجها حاليا، كل أمر يضر الولايات المتحدة يسعدنا".

وقال خبير تركي بالنقل البحري للصحيفة ان الأسلحة تم تحميلها على ثلاث سفن ، اثنين منها تحت العلم الروسي وثالثة تحت العلم الإيراني :"ما يحتاجة الروس حاليا في أوكرانيا هو الصواريخ، هم يحتاجون الى مهارات مناسبة لنقلها لأنها هشة ومتفجرة, وهذا نوع من الأنشطة لا يمكن رصده عبر الأقمار الصناعية لأنه يمكن تهريب الصواريخ بحاويات عادية، لذلك من المرجح ان لا يكتشف الغرب هذا التهريب".