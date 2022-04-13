الرئيس الأمريكي يؤكد اتّهامه لنظيره الروسي بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا

قال جو بايدن، "نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية"، مشيرا إلى أنّ "الأدلّة تتراكم"

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، اتّهامه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات على إدلاء سيّد البيت الأبيض بخطاب استخدم فيه للمرة الأولى هذا المصطلح لوصف ارتكابات القوات الروسية في هذا البلد.

وقال جو بايدن، "نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية"، مشيرا إلى أنّ "الأدلّة تتراكم" على "الأمور المروّعة التي فعلها الروس في أوكرانيا"، مشدّد على أّنه "من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً".

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وتوقّع الرئيس الأمريكي أن "نكتشف المزيد والمزيد عن حجم الدمار في أوكرانيا"، مضيفا "سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا" ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، "لكن من المؤكد بالنسبة لي أنّ الأمر يبدو كذلك".

وكان بايدن قد وصف بوتين في وقت سابق بأنه "مجرم حرب" حيث أثار اكتشاف مئات المدنيين الذين قُتلوا في بوتشا خارج كييف استنكارًا عالميًا.