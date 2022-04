الرئيس الأمريكي يؤكد اتّهامه لنظيره الروسي بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، اتّهامه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات على إدلاء سيّد البيت الأبيض بخطاب استخدم فيه للمرة الأولى هذا المصطلح لوصف ارتكابات القوات الروسية في هذا البلد.

وقال جو بايدن، "نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية"، مشيرا إلى أنّ "الأدلّة تتراكم" على "الأمور المروّعة التي فعلها الروس في أوكرانيا"، مشدّد على أّنه "من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً".