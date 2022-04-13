رؤساء 4 دول أوروبية يزورون العاصمة كييف لتقديم الدعم لأوكرانيا

وقال المستشار جاكوب كوموش، إن "بلداننا تظهر دعمها لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه الطريقة"،

أكد مستشارالزعيم البولندي، جاكوب كوموش، اليوم الأربعاء، أن رئيس بولندا أندريه دودا، ورؤساء ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا في طريقهم إلى العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المستشار جاكوب كوموش عبر حسابه على "تويتر"، إن "بلداننا تظهر دعمها لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه الطريقة"، حسب موقع العين الإخبارية.

ومن جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه "من غير الممكن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة مئة بالمئة بشأن ما إذا كانت القوات الروسية استخدمت أسلحة كيماوية في ماريوبول"، مشيرا إلى أنه لا يتسنى إجراء تحقيق مناسب في المدينة المحاصرة، مضيفا أن ما وصفها بالتهديدات المتكررة من البعض في روسيا باستخدام أسلحة كيماوية تعني أن الغرب بحاجة إلى التحرك الآن للحيلولة دون نشر مثل هذه الأسلحة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أمس الثلاثاء، اتّهامه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات على إدلاء سيّد البيت الأبيض بخطاب استخدم فيه للمرة الأولى هذا المصطلح لوصف ارتكابات القوات الروسية في هذا البلد.

يشار إلى أن زيارة الرؤساء تأتي بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف في زيارة هي الأولى لزعيم من مجموعة السبع الى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط.