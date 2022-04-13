السفير الأوكراني يطالب بينيت تغيير تاريخ احتفال إسرائبل بالانتصار على النازية

السفير الأوكراني يعتبر ان الاحتفال بالتاريخ الذي اقره الروس استفزاز لبلاده ويطالب بتغييره

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجين كورنشوك، بعث الثلاثاء رسالة الى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أشار خلالها إلى أن بلاده ترى أن تاريخ الاحتفالات المخطط لها على بالانتصار على النازية في 9 ايار/مايو، تاريخا إشكاليا.

بموجب القامون تحتفل إسرائيل بيوم الانتصار على النازية في 9 أيار/مايو، وتم تحديد هذا التاريخ في ذلك الوقت من قبل ستالين وهو مقبول حتى اليوم من قبل عدد من دول الاتحاد السوفياتي السابقة، بما في ذلك أوكرانيا. في المقابل فإن الغرب يحتفل في 8 أيار/مايو بيوم التحرير والانتصار.

وقال السفير في حديثه للصحيفة إنه خلال حديثه مع عدد من المسؤولين في مكتب بينيت قال إنه "بالنسبة لأوكرانيا الاحتفال بيوم التحرير في التاريخ الذي حدده الروس سيكون خطوة استفزازية، أشدد على أنني لا أتدخل بشؤون داخلية إسرائيلية، والوضع القانوني واضح بالنسبة لي، أيضا نحن ايضا اعتدنا الاحتفال في 9 ايار/مايو. لكن على ضوء ما حدث، نحن نتوجه الى المحاربين القدامى ونقول لهم أنه بالنسبة لنا هذا التاريخ أشكالي ونرغب بالاحتفال بالانتصار في 8 أيار/مايو كما هو متبع في الغرب".

وقال السفير إن ديوان رئيس الحكومة لم يتخذ قرار بالموضوع، وإن الأمر قيد الفحص، وبموجب القانون الإسرائيلي يمكن فقط تغيير تاريخ الاحتفالات فقط إن تزامنت في يوم السبت أو في الاعياد، تغيير لأسباب أخرى، وبالتأكيد استجابة لطلب أوكرانيا، من المتوقع أن تؤثر على العلاقات الاسرائيلية الروسية.

وعقب ديوان رئيس الحكومة على ما ورد أعلاه :"وصل لديوان رئيس الحكومة توجه بالموضوع من قبل السفير الأوكراني لدى إسرائيل، وجه السفير لمواصلة مناقشة الموضوع مع وزير البناء والاسكان زئيف الكين، لكن الوزير اهتم في الماضي بالتشريع الذي حدد يوم الاحتفال بالانتصار على النازية، وهو مطلع بعمق على العلاقات بين البلدين".