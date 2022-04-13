الكرملين يعتبر اتهامات بايدن لبوتين بارتكاب إبادة جماعية "غير مقبولة"

الكرملين:"خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خصوصا أنها تأتي من رئيس امريكا

قال الناطق الرسمي للكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء إن اتهامات الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا "غير مقبولة"مشيرا إلى أن "خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خصوصا أنها تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة منذ أسابيع، وتابعت "في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين ... قام 1026 عسكريا أوكرانيا من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعا واستسلموا"

وردا على الإعلان الروسي قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك يوم الأربعاء إنه ليس لديه معلومات عن استسلام لواء من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، وقال موتوزيانيك في رسالة ردا على طلب للتعليق "ليس لدي معلومات".

من جهته قال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية ماريوبول في تصريحات بثها التلفزيون إن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في المدينة في انتظار الإجلاء.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك قد قالت عبر تلغرام إن كييف لن تفتح أي ممر إنساني الأربعاء متّهمةً الروس بـ"انتهاك قواعد القانون الدولي" ما يجعل الوضع "خطيرا".