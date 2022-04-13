المحكمة العليا تطالب الحكومة الإسرائيلية شرح سياسة دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى إسرائيل

أمرت المحكمة الوزراء بالمثول وشرح سبب عدم تمكن اللاجئين الأوكرانيين الراغبين بالوصول إلى إسرائيل لمدة 3 أشهر

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرًا للحكومة ولوزيرة الداخلية أييليت شاكيد، ووزير الخارجية يائير لابيد، والمستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف ميارا، بالمثول وشرح سبب عدم تمكن اللاجئين الأوكرانيين الراغبين بالوصول إلى إسرائيل لمدة 3 أشهر بدخول البلاد، بالرغم من الوضع الإنساني الذي طرأ على أوكرانيا، حسب النشر في واينت.

يذكر أن المحكمة أصدرت القرار ردًا على التماس يطالب بالسماح بإدخال اللاجئين الأوكرانيين إلى إسرائيل.

وستقوم الدولة بالرد حتى نهاية الشهر. إلى ذلك، لم تصدر المحكمة العليا أمرًا احترازياً يشير إلى تغيير السياسة المتبعة حاليًا بخصوص اللاجئين ولم يتم الحسم بصورة نهائية في الالتماس.