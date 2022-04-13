روسيا تعتبر الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا أهدافًا عسكرية مشروعة

أي محاولة من جانب الغرب لإلحاق أضرار كبيرة بالجيش الروسي أو الجمهوريات الانفصالية سيتم إحباطها بيد من حديد

أطلق نائب وزير الدفاع الروسي سيرجي ريبكوف تهديدات للغرب محذرا من عواقب إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تاس، قال ريبكوف إن "شحنات الأسلحة القادمة من طرف الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي إلى الأراضي الأوكرانية ستعتبر أهدافًا عسكرية مشروعة من جانبنا".

وأضاف أن "أي محاولة من جانب الغرب لإلحاق أضرار كبيرة بالجيش الروسي أو الجمهوريات الانفصالية في دونيتسك ولوغانسك سيتم إحباطها بيد من حديد".