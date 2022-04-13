روسيا تفرض حزمة عقوبات على برلمانيين ودبلوماسيين من أمريكا (398 نائبا) وكندا(87 نائبا)

فرضت روسيا عقوبات على 398 برلمانيا أمريكيا و87 من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي على القائمة السوداء

أعلنت الخارجية الروسية، مساء الأربعاء، حزمة عقوبات على برلمانيين ودبلوماسيين في أمريكا والتشيك وكندا، وقالت في بيان إن روسيا "فرضت عقوبات على 398 برلمانيا أمريكيا و87 من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي على القائمة السوداء". وقالت إن"دبلوماسيا تشيكيا بارزا شخصا غير مرغوب فيه بالسفارة في موسكو".

يأتي ذلك في إطار تبادل فرض العقوبات بين الغرب وروسيا، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت سويسرا، فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت الحكومة السويسرية، إن "العقوبات تشمل أثرياء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورجال أعمال روسيين"، مشيرة إلى أنه "سيتم تجميد ممتلكات عدد من الأثرياء المقربين من بوتين في سويسرا".

كما أعلنت بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن عقوبات تستهدف انفصاليين وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم.وأكدت الحكومة البريطانية أنها وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على "178 انفصاليا روسيا" في شرق أوكرانيا، إضافة إلى 6 من الأثرياء الموالين لروسيا وعائلاتهم وموظفيهم.