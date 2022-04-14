مقتل 503 مدنيين في منطقة خاركيف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

منذ بدء الاجتياح الروسي قتل 503 مدنيين بينهم 24 طفلا". وتعرضت خاركيف عاصمة هذه المنطقة لقصف روسي كثيف.

قال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف في أوكرانيا، اليوم الخميس، إن أكثر من 503 مدنيين بينهم 24 طفلا قتلوا في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير المنصرم.

وأوضح في مقطع مصور نشره عبر تلغرام "منذ بدء الاجتياح الروسي قتل 503 مدنيين بينهم 24 طفلا". وتعرضت خاركيف عاصمة هذه المنطقة لقصف روسي كثيف، كما تعرضت المنطقة ل34 ضربة أدت إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى في الساعات الـ 24 المنصرمة على ما أوضح الحاكم.

وخاركيف ثاني مدن أوكرانيا كانت تسكنها نحو 1,5 مليون نسمة قبل الحرب وتقع على بعد أربعين كيلومترا تقريبا من الحدود الروسية.