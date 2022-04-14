لندن تجمد أصولاً بقيمة 12 مليار يورو عائدة لمقربين اثنين من ابراموفتش

أوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات ستمنع إعادة الأموال إلى روسيا وتمويل الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من الأثرياء على اعتبار أنهما مقربان من الأوليغارش الروسي رومان أبراموفيتش، وهما يوجين تينينباوم وديفيد دافيدوفيتش في إطار الاجراءات المتخذة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويخضع كل من تينينباوم صاحب الجنسية الكندية ودافيدوفيتش الروسي لتجميد أصول بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار يورو)، وهو الأكبر الذي فرضته المملكة المتحدة على الإطلاق.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات ستمنع إعادة الأموال إلى روسيا وتمويل الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان "نضيق الخناق على آلة بوتين الحربية ونستهدف دائرة الأشخاص الأقرب إلى الكرملين". وأضافت "سنواصل فرض العقوبات حتى يفشل بوتين في أوكرانيا. لا شيء ولا أحد مستبعد".

وتولى تيننباوم إدارة شركة استثمارات مرتبطة بمالك نادي تشيلسي لكرة القدم هي "إيفرينغتون انفستمنتس ليميتد" في 24 شباط/فبراير، مباشرة بعد بدء غزو روسيا لأوكرانيا. أما دافيدوفتش فتولى إدارة "إيفرينغتون" في آذار/مارس، خلفاً ليوجين تينينباوم، ومنع أيضاً من الإقامة في المملكة المتحدة.