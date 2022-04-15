روسيا تعتقل بريطانيا بالجيش الأوكراني قاتل في سوريا

أيدن أسلين المعروف باسم جوني، التحق بالبحرية الأوكرانية في 2018 واشترى منزلا في البلاد لتأسيس عائلة مع خطيبته

افادت مجلة"ديلي تليغرام" البريطانية، أن القوات الروسية ألقت القبض، اليوم الجمعة، على بريطاني يقاتل في الجيش الأوكراني، انضم أيدن أسلين إلى وحدات حماية الشعب الكردية لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا، وكان يبلغ 21 عاما في ذلك الوقت.

وذكرت الصحيفة أن أيدن أسلين المعروف باسم جوني، التحق بالبحرية الأوكرانية في 2018 واشترى منزلا في البلاد لتأسيس عائلة مع خطيبته.

وكان التلفزيون العام الروسي، قد بث أمس الخميس، صورا لشاب مكبل اليدين ومصاب بجرح في جبهته، قال إنه يدعى أيدن أسلين وطالبت والدة الشاب أيدن أسلين، عبر الصحيفة البريطانية، بمعاملته "بإنسانية" والإفراج عنه.

وأكدت للصحيفة التي كرست مقالات عدة للشاب البالغ 28 عاما، بما في ذلك قبل بدء العمليات الروسية ضد أوكرانيا، أنه ابنها بالفعل ويحمل خصوصا وشما مميزا.

وذكرت الصحيفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتفاق جنيف بشأن أسرى الحرب، مشيرة إلى أن "أيدن عضو نشط في القوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي فهو أسير حرب يجب أن يعامل بإنسانية"وأضافت "يبدو أنه تعرض للضرب وحان الوقت لكي تعمل الحكومة البريطانية من أجل تأمين الإفراج عن أيدن".

وبحسب رسالة تمت مشاركتها بعد التشاور مع عائلته على مواقع للتواصل الاجتماعي يديرها أقاربه الذين يأملون في تبادل الأسرى، أوضح الشاب الثلاثاء أنه بعد 48 يوما "بذلنا خلالها أقصى جهودنا للدفاع عن ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، لم يكن أمامنا خيار سوى الاستسلام للقوات الروسية".وتابع: "لم يكن لدينا طعام ولا ذخيرة.. آمل بأن تنتهي هذه الحرب قريبا".