روسيا تطرد 18 عضوا من ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى موسكو والاتحاد يندد ويعتبر الخطوة"غير مبررة وانتقامية"

اعتبرت روسيا أن 18 موظفا في بعثة الاتحاد لديها غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة وقال الاتحاد أن "الطرد غير مبرر"

أعلنت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الجمعة، طرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم وعليهم بالتالي مغادرة البلاد" في ما ندد الاتحاد الأوروبي بطرد دبلوماسييه واعتبره"غير المبرر كونه خطوة انتقامية من شأن المسار الذي اختارته روسيا من شأنه تعميق عزلتها الدولية"

وفي السياق قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أصابت هدفا عسكريا على أطراف كييف بصواريخ كروز خلال الليل، متوعدة بمزيد من الضربات على العاصمة الأوكراني، وأضافت إن قواتها سيطرت أيضا بشكل كامل على مصنع إيليتش للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة

وتشهد ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع أعنف قتال ودمارا هو الأكبر نطاقا منذ أن شنت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير شباط