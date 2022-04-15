الشرطة الأوكرانية: العثور على أكثر من 900 جثة مدنية في منطقة كييف بعد انسحاب الجيش الروسي

"الجثث تركت في الشوارع أو دُفنت مؤقتا. وتشير بيانات الشرطة إلى أن 95 في المئة ماتوا متأثرين بأعيرة نارية"

قال قائد الشرطة الأوكرانية في كييف أندريه نبيتوف، اليوم الجمعة، إن الشرطة عثرت على 900 جثة لمدنيين قتلوا برصاص الجيش الروسي في ضواحي العاصمة كييف.وأضاف إن الجثث تُركت في الشوارع أو دُفنت مؤقتًا لحين الانسحاب الروسي من العاصمة.

وأشار نبيتوف في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، إلى أن معظم الجثث “أعدمت”، وعثر على أكبر عدد من الضحايا في بلدة بوشا.وأكد أنه عثر على 350 جثة في بلدة بوشا وحدها.

وكانت شركة التصوير الفضائية الأمريكية “مكسر” نشرت صورًا لمقبرة جماعية نقب عنها بالقرب من كنيسة في بوشا وقالت إن المقبرة عبارة عن خندق بطول 14 مترًا، في داخله جثث مغطاة بأكياس سوداء محكمة الاغلاق.

وأضافت أنه تم التقاط أحدث صور الأقمار الصناعية للمقبرة الجماعية في 31 آذار (مارس)، أي بعد يوم من انسحاب الروس من بوشا.

وأشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح أن أعمال الحفر في المقبرة الجماعية بدأت في 10 آذار(مارس) الماضي.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، مزاعم أوكرانيا والغرب بأن قواتها المنسحبة من محيط كيف ارتكبت مجازر أثناء تواجها، معتبرةً إياه “استعراض أوكراني” جديد.

وتواصل موسكو الاستعدادات لشن هجوم متجدد في شرق أوكرانيا. كما يستمر القتال في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المدمرة ، حيث أفاد السكان المحليون برؤية القوات الروسية تنتشل الجثث.