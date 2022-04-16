روسيا تحذر الولايات المتحدة من "عواقب غير متوقعة" بعد زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا

موسكو تحذر ، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من إرسال أسلحة "أكثر حساسية" إلى أوكرانيا.

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن روسيا قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري تحذر الحكومة الأميركية من "عواقب غير متوقعة" بعد الزيادة الكبيرة في مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن موسكو تحذر في هذه المذكرة الدبلوماسية، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من إرسال أسلحة "أكثر حساسية" إلى أوكرانيا، معتبرة أن "مثل هذه المعدات العسكرية تصب الزيت على النار ويمكن أن تؤدي إلى عواقب غير متوقعة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله إن "ما يقوله لنا الروس سرا هو بالضبط ما نقوله للعالم علنا، وهو أن المساعدة الضخمة التي نقدمها لشركائنا الأوكرانيين تثبت فعاليتها بشكل ملحوظ"، فيما امتنعت وزارة الخارجية الاميركية عن الإدلاء بأي تعليق لحد الآن.

ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن "هذه المذكرة أُرسلت عبر القنوات الدبلوماسية العادية ولا تحمل توقيع مسؤول روسي كبير".

ومن جهتها أشارت شبكة سي ان ان، نقلاً عن مصدر مطلع على الموضوع، إلى أن هذه الشكوى الرسمية قد تعني أن موسكو تستعد لتبني موقف أكثر عدوانية ضد الولايات المتحدة والحلف الأطلسي.

يشار إلى أن تحذير موسكو جاء في الوقت الذي تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك مروحيات وناقلات جند مدرعة.