روسيا تضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قائمة الممنوعين من دخول أراضيها

روسيا تؤكد"تم اتخاذ هذه الخطوة ردا على الحملة الإعلامية والسياسية التي تقوم بها لندن والتي تهدف إلى عزل روسيا"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت أنها حظرت دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وعدد من المسؤولين البريطانيين الآخرين بعدما فرضت لندن عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان "تم اتخاذ هذه الخطوة ردا على الحملة الإعلامية والسياسية التي تقوم بها لندن والتي تهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لخنق اقتصادنا"، كما اتهمت لندن بارتكاب "أعمال عدائية غير مسبوقة" في إشارة إلى العقوبات المفروضة على مسؤولين روس.

وأضافت الوزارة أن "القيادة البريطانية تتعمد مفاقمة الوضع المرتبط بأوكرانيا وتزود نظام كييف أسلحة فتاكة وتنسق جهودا مماثلة نيابة عن حلف شمال الأطلسي".

ومن بين الأشخاص الذين طالهم هذا الإجراء نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ووزير الدفاع بن والاس، ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ورئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون.

وكانت بريطانيا، قد فرضت سلسلة عقوبات ضخمة على روسيا، تضمنت استبعاد البنوك الروسية الكبرى من النظام المالي البريطاني، وتجميد الأصول المملوكة لكل البنوك الروسية، كما منعت لندن الشركات من تصدير قطع غيار أو تقنيات طيران لموسكو، حسب موقع العربية.

ويذكر أن بريطانيا كانت قد اعتبرت أن "تحليق أو إقلاع أو هبوط طائرات روسية، أو تديرها شركات روسية، أو مؤجرة لشخصيات روسية، جريمة تقع تحت طائلة القانون".