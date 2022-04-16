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ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الروسي أن بلاده تساند الجهود التي تؤدي إلى حل سياسي لأزمة أوكرانيا

i24NEWS

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بونيوس آيرس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
AFP / LUDOVIC MARINولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بونيوس آيرس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

تم خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"

أفادت وكالة الأنباء "واس" السعودية، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مساندة السعودية للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار".

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وأضافت الوكالة، أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا، من بوتين، وتم خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

ومن جانبه أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عددا من الملفات الثنائية والدولية الملحة، منها النزاعان في اليمن وأوكرانيا، واستقرار أسواق الطاقة، حسب موقع RT بالعربي.

يذكر أن ولي العهد السعودي اعلن في وقت سابق "دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا".