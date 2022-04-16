روسيا تنتقد وزير الخارجية الإسرائيلية "بشدة" لدعمه قرار فصلها من مجلس حقوق الانسان

قالت الخارجية الروسية في بيان رسمي لها، إن "تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية مرفوضة ومؤسفة للغاية"

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بشأن دعم بلاده لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي لها، إن "تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية مرفوضة ومؤسفة للغاية وهناك محاولة مبطنة للاستفادة من الوضع بشأن أوكرانيا وصرف انتباه المجتمع الدولي عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفا أن حكومة إسرائيل تواصل ما وصفه "بالاحتلال غير المشروع للمناطق الفلسطينية وضمها تدريجيا الى سيادتها"، هذا بحسب هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية.

وأضاف البيان، أن "قطاع غزة أصبح بشكل أساسي سجنًا في الهواء الطلق واضطر الملايين البقاء على قيد الحياة لمدة 14 عامًا تقريبًا في ظل ظروف الحصار البحري والجوي والبري الذي تفرضه إسرائيل"، مؤكدا أنه "من الجدير بالذكر أيضًا أن مسار إسرائيل في الحفاظ على أطول احتلال في تاريخ العالم بعد الحرب ويتم بتواطؤ ضمني من الدول الغربية وبدعم فعلي من الولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد قد أدان "المذبحة في بلدة بوتشا" القريبة من كييف وكتب في حسابة في تويتر "لا يمكن البقاء لا مبالين أمام هذه الصور المروعة التي اكتشفت بعد خروج الجيش الروسي من المكان" وأضاف "الأذى المتعمد بالسكان المدنيين جريمة حرب وأنا أدينها بشدة".

ويذكر أن إسرائيل قالت إنها تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، والغزو غير المبرر لها وقتل المدنيين الأبرياء.