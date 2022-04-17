الرئيس الأوكراني يؤكد أن "الوضع بماريوبول غير إنساني" والروس يؤكدون أنهم يسيطرون على جزء كبير من المدينة

قال الرئيس الأوكراني "ما زال الوضع في ماريوبول خطيرا (...) وببساطة غير إنساني"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، أن "الوضع في ميناء ماريوبول الاستراتيجي غير إنساني"، داعيًا الغرب إلى تزويد كييف فورا بالأسلحة الثقيلة التي كان يطلبها منذ أسابيع، بينما أكدت روسيا أنها "تسيطر على المدينة بأكملها تقريبا" ودعت مجددا المدافعين عنها إلى إلقاء سلاحهم.

وقال الرئيس الأوكراني "ما زال الوضع في ماريوبول خطيرا (...) وببساطة غير إنساني"، مضيفا في رسالة بالفيديو أن "هذا ما فعله الاتحاد الروسي. فعل ذلك عمدا"، متهما روسيا بأنها "تحاول عمدا تدمير أي شخص في ماريوبول" الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه ليس هناك سوى "خيارين (...) إما أن يزود الشركاء أوكرانيا بكل الأسلحة الثقيلة اللازمة، الطائرات ومن دون أي مبالغة، على الفور"، أو "طريق التفاوض حيث يجب أن يكون دور الشركاء حاسما أيضًا"، مؤكدا أن البحث عن حل "عسكري أو دبلوماسي" هو نشاط "يومي" منذ بدء الحصار لكن تبين أنه "صعب جدا".

وفي نفس السياق، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن غارات جوية شنها الروس على المدينة من منطقتي دونستك وتافريا، وقالت الهيئة في بيان لها، "قاموا بعمليات هجومية أيضا بالقرب من الميناء" من دون أن تشير إلى الدعوة إلى إلقاء أو التأكيد الروسي بالسيطرة على معظم المدينة.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلغرام أن "كل الذي يتخلون عن أسلحتهم سيتم ضمان إنقاذ حياتهم"، مشددة على أنها "فرصتهم الوحيدة"، مضيفة أنه باستثناء جيب المقاومة هذا "تم تطهير كل أراضي مدينة ماريوبول من مسلحي مجموعة آزوف النازية والمرتزقة الأجانب والعسكريين الأوكرانيين".

يشار إلى أن استيلاء روسيا على هذه المدينة سيشكل انتصارا مهما لموسكو لأنه سيسمح لها بتعزيز مكاسبها في المنطقة الساحلية على طول بحر آزوف من خلال ربط منطقة دونباس التي يسيطر عليها موالون لها على جزء منها، بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.