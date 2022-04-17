روسيا تؤكد تدمير مصنعا عسكريا خارج كييف بصواريخ عالية الدقة

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف"

أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، حيث استهدف قصف صاروخي روسي البنية التحتية بمنطقة بروفاري قرب العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد أن انتهت المهلة التي منحتها وزارة الدفاع الروسية لعناصر المقاومة الأوكرانية في ماريوبول لإلقاء السلاح وإنقاذ أرواحهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن "القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف"، مضيفا، "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل مصنع ذخيرة بالقرب من مدينة بروفاري في منطقة كييف".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية "بتدمير 6 مصانع عسكرية أوكرانية في ضواحي كييف"، مشيرة إلى "مقتل 1035 مرتزقا أجنبيا في أوكرانيا وفرار 912 هربا من المعارك"، مؤكدة أن "أوكرانيا استقطبت 6824 مرتزقا أجنبيا من 63 دولة منذ بدء العملية العسكرية"، حسب موقع العربية.

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد، تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك، على تلغرام "هذا الصباح، فشلنا في التفاوض مع المحتلين على وقف إطلاق النار على ممرات الإخلاء. لهذا السبب، للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم"، مضيفة "نحن لا ندخر جهداً لإستئناف عمليات الاجلاء في أسرع وقت ممكن".

وطالبت إيرينا فيريشوك، "بفتح ممر لاجلاء الجنود الجرحى من مدينة ماريوبول التي دمرها القتال".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد حذّر أمس السبت من أن "تصفية آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية سينهي المفاوضات مع موسكو".