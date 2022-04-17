الرئيس الاوكراني يقول إنه دعا ماكرون لزيارة بلاده ليتأكد من حصول "إبادة جماعية"

وكان الرئيس الفرنسي رفض استخدام مصطلح "ابادة جماعية حتى الان"

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا من أجل أن يرى بأم عينيه أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية"، وهو تعبير رفض نظيره الفرنسي استخدامه حتى الآن.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأميركية أجريت الجمعة وبثت الأحد "لقد تحدثت إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار"، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي التنديد بحصول "إبادة جماعية" في أوكرانيا بخلاف الرئيس الأميركي جو بايدن.

واعتبر الرئيس الأوكراني هذا الرفض الأربعاء "مؤلما جدا". وتابع زيلينسكي لشبكة "سي إن إن"، "قلت له إنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربا، أن هذه ليست سوى إبادة جماعية. لقد دعوته إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة. سوف يأتي وسوف يرى، وأنا متأكد من أنه سوف يفهم".

برر ماكرون الخميس قراره عدم استخدام مصطلح "إبادة جماعية" بأن "التصعيد الكلامي" لن "يساعد أوكرانيا" وقد يدفع الغربيين إلى التدخل. وأضاف "كلمة إبادة جماعية لها معنى" و"يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس عن سياسيين". وأشار إلى أن "الدول التي تعتبر أنها إبادة جماعية يجب أن تتدخل بموجب الاتفاقات الدولية".

وفي المقابلة التي بثت الأحد، قال الرئيس الأوكراني أيضا إنه يرغب في أن يزور بلاده جو بايدن الذي أكد الأسبوع الماضي أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية".وقال "أعتقد أنه سيأتي لكن القرار متروك له، وذلك يعتمد بالطبع على الوضع الأمني".