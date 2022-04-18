أوكرانيا تؤكد أن مدينة لفيف تعرضت إلى خمس ضربات "صاروخية روسية قوية"

ه أكد أحد سكان جنوب غرب لفيف أنه "رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مباني سكنية"

أعلن رئيس بلدية مدينة لفيف، أندريه سادوفي، اليوم الإثنين، أن "المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا تعرضت لخمس ضربات صاروخية روسية قوية"، مشيرا إلى أن، "فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر" في ما تواصل موسكو تضييق الخناق على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، بعدما انتهت المهلة التي كانت منحتها للجنود الأوكرانيين في المدينة للاستسلام صباح أمس الأحد.

ومن جانبه أكد أحد سكان جنوب غرب لفيف أنه "رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مباني سكنية".

وحذر مستشار رئيس بلدية ماريوبول من "تصفية" السكان المتبقين في المدينة، بعدما أعلن أن المدينة المحاصرة أصبحت مغلقة أمام الدخول والخروج بداية من صباح اليوم، مضيفاً أن القوات الروسية بدأت في إصدار تصاريح للتنقل داخل ماريوبول، حسب موقع العربية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أكد أنه دعا إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا كي يرى بأم العين أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية"، وهو تعبير رفض نظيره الفرنسي استخدامه حتى الآن.