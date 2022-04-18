أوكرانيا تعلق عمليات الإجلاء في شرق البلاد لليوم الثاني نتيجة القصف الروسي

الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدينة لفيف، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين

أكدت أوكرانيا، اليوم الإثنين، وقف عمليات إجلاء المدنيين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة في شرق البلاد، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية.

وقالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "للأسف لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم 18 نيسان/أبريل. في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، لم يتوقف المحتلون الروس عن إغلاق وقصف الممرات الإنسانية"، وسبق لكييف أن أعلنت عدة مرات وقف عمليات الإجلاء، لكن تعليق اليوم الاثنين هو الأطول.

ومن جانب آخر، أعلن الحاكم الإقليمي لمدينة لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، اليوم الإثنين، أن الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين وألحقت أضرارا بالغة ببنى تحتية عسكرية.

وكان رئيس بلدية مدينة لفيف، أندريه سادوفي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن "المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا تعرضت لخمس ضربات صاروخية روسية قوية"، مشيرا إلى أن، "فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر" في ما تواصل موسكو تضييق الخناق على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، بعدما انتهت المهلة التي كانت منحتها للجنود الأوكرانيين في المدينة للاستسلام صباح أمس الأحد.