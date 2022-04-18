تقرير: قوات سورية مدربة في طريقها إلى القتال في أوكرانيا

احتمال مشاركة فرقة سورية تم تدريب أعضائها في روسيا وشاركت في الأعمال القتالية ضد المعارضة السورية في الحرب

أشار تقرير نشرته الأسوشييتد برس إلى احتمال مشاركة فرقة سورية، تم تدريب أعضائها في روسيا وشاركت في الأعمال القتالية ضد المعارضة السورية، بالحرب في أوكرانيا، بحال صدرت أوامر.

ويترأس فرقة الحسن الجنرال السوري سهيل الحسن الذي قيل إن بوتين هنأه وألمح إليه بأن تعاونه مع القوات الروسية سيؤدي إلى نجاحات كبيرة في المستقبل.

سجل نحو 100 رجل أسماءهم في محافظة السويداء الجنوبية، بحسب ريان معروف من "السويداء 24"، وهي مجموعة ناشطة تغطي أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء السورية.وأضاف أنهم وعدوا بدخل شهري لا يقل عن 600 دولار، وهو مبلغ لا يستهان به لا سيما حيال تفشي البطالة وانهيار الليرة السورية.

ويرى مسؤولون أمريكيون أنه لم يصل من المقاتلين السوريين سوى أعداد قليلة للمشاركة في القتال الدائر في اوكرانيا على نحو يخالف مزاعم مسؤولين في الكرملين أطلقت، في بداية الحرب، عن استلامهم أكثر من ستة عشر ألف طلب للقتال من الشرق الأوسط.

وكان الجنرال فرانك ماكينزي، قائد قوات القيادة المركزية الأميركية، قد قال للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في مطلع شهر مارس إن "مجموعات صغيرة للغاية" تحاول السفر من سوريا إلى أوكرانيا.

لكن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، صرح مطلع الشهر بأن الولايات المتحدة لديها ما يشير إلى قيام مجموعة فاغنر بمحاولة تجنيد مقاتلين، معظمهم من الشرق الأوسط، من أجل نشرهم في دونباس، شرقي أوكرانيا. وأشار كيربي بعدها إلى عدم وجود معلومات محددة حول الأرقام التي تم تجنيدها.