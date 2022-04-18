البنتاغون يؤكد وصول شحنات جديدة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا

من المتوقّع أن تصل رحلة خامسة خلال الـ 24 ساعة المقبلة منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن الأربعاء عن حزمة مساعدات

أكد مسؤول كبير في البنتاغون الإثنين وصول الشحنات الأولى من دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته "وصلت أربع رحلات جوية إلى المنطقة من الولايات المتحدة أمس محمّلة بمعدات مختلفة". وأضاف أنه من المتوقّع أن تصل رحلة خامسة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن الأربعاء عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، بقيمة 800 مليون دولار.

كما أفاد المسؤول أن الجنود الأمريكيين المتواجدين في المنطقة الشرقية لحلف شمال الأطلسي سيبدأون "في الأيام المقبلة" بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام مدافع هاوتزر M777، الجيل الجديد من قطع المدفعية التي قرّرت الولايات المتحدة تسليمها لأول مرة للجيش الأوكراني.

وحتى لو لم يكن استخدامها مختلفًا أساسًا عن قطع المدفعية المألوفة لدى الجيش الأوكراني، فإن هذه المدافع تستخدم قذائف عيار 155 ملم التي تستخدمها دول الحلف في حين أن أوكرانيا لا تمتلك سوى قذائف عيار 152 ملم روسية الصنع.

من جهتها، بدأت القوات الروسية تشعر بآثار العقوبات على إمداداتها من الأسلحة ولا سيّما الصواريخ الموجهة، بحسب ما أشار مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية.

وتستخدم الأسلحة الحديثة الرقائق الإلكترونية التي تُعدّ تايوان وكوريا الجنوبية أهمّ منتجيها، وهما دولتان حليفتان للولايات المتحدة وأوقفتا تصدير هذه المنتجات إلى روسيا بموجب العقوبات الأميركية التي فرضت بعد غزو موسكو لأوكرانيا.