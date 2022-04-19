أوكرانيا تعلن بدء "معركة السيطرة على دونباس"

تسعى روسيا للسيطرة على ماريوبول التي رفض المدافعون عنها الأحد، مهلة حدّدتها موسكو لهم لإلقاء السلاح ومغادرتها

أعلنت السلطات الأوكرانية الإثنين أن القوات الروسية بدأت هجومها على شرق أوكرانيا فيما يتفق مع أقوال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته عبر تلغرام "يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم".

وتابع زيلينسكي "بغضّ النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا".

ونقلت وسائل إعلام عن حاكم منطقة لوغانسك الأوكراني سيرغي غايداي قوله "إنّه الجحيم. الهجوم الذي يُحكى عنه منذ أسابيع قد بدأ"، مضيفاً "تدور معارك في روبيجني وبوبسانا، ومعارك مستمرّة في مدن مسالمة أخرى"، وأقر بأن مدينة كريمينا "أصبحت للأسف" تحت سيطرة الروس، مشيرًا إلى وقوع أربعة مدنيين قتلى.

وتقع هذه المدينة التي كانت تضم قبل الحرب 18 ألف نسمة، على بعد نحو خمسين كيلومترا إلى شمال شرق كراماتورسك، عاصمة منطقة دونباس.

لكن مستشار الرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش أكد أن "المحتلين الروس لم يتمكنوا بعد من غزو كريمينا" مشيرا إلى "حرب شوارع عنيفة" تشهدها المدينة. وقبيل ذلك كان غايداي قد حضّ المدنيين على إخلاء منطقة لوغانسك. وكتب على فيسبوك "هذا الأسبوع سيكون صعبا. قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذكم" عبر مغادرة مناطق القتال.

وتسعى روسيا للسيطرة على ماريوبول التي رفض المدافعون عنها الأحد، مهلة حدّدتها موسكو لهم لإلقاء السلاح ومغادرتها، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الذي أكد أن "قواتنا العسكرية وجنودنا ما زالوا هناك، وسيقاتلون حتى النهاية".

وسيشكل استيلاء روسيا على هذه المدينة انتصارا مهما لأنه سيسمح لها بتعزيز مكاسبها في المنطقة الساحلية المطلة على بحر آزوف من خلال ربط منطقة دونباس التي يسيطر موالون لها على جزء منها، بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.