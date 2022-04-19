موسكو تنوي السيطرة على شرق أوكرانيا وتتهم الغرب بإطالة أمد الأعمال القتالية

"نطبّق تدريجيًا خطتنا الرامية إلى تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"، وهو الأمر الذي أسس له بوتين"

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء، في أول تصريح علني منذ نهاية آذار/مارس بثه التلفزيون "نطبّق تدريجيًا خطتنا الرامية إلى تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"، وهو الأمر الذي أسس له فلاديمير بوتين حين اعترف باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين عشية إعلان الحرب على أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء أن موسكو تسعى إلى "تحرير" شرق أوكرانيا، لكنه اتّهم الغرب بإطالة أمد العملية العسكرية عبر تزويد كييف بالأسلحة.

وأضاف شويغو أن واشنطن والدول الغربية "يبذلون كل ما في وسعهم من أجل إطالة أمد العملية العسكرية الخاصة. يدل تزويد كييف المتزايد بالأسلحة الاجنبية بوضوح على نواياهم، أن يقاتل نظام كييف حتى آخر أوكراني".

وكان شويغو يتحدث أمام مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين من وزارة الدفاع والجيش، بينهم رئيس الأركان فاليري غيراسيموف.

نُشرت تصريحات شويغو بعيد إعلان الجيش الروسي تنفيذ عشرات الضربات الجوية في شرق أوكرانيا ليلاً وقصف بالمدفعية على مئات المواقع لا سيما في الشرق والجنوب. كما دعت الوزارة القوات الأوكرانية إلى القاء السلاح.