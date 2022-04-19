روسيا تؤكد فتح ممر يسمح للقوات الأوكرانية بالخروج من ماريوبول و تعلن طرد 36 دبلوماسيا أوروبيا

كان الجيش الروسي قد طالب الأوكرانيين المدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية بإلقاء السلاح

أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه فتح ممرا لإجلاء الجنود الأوكرانيين الموجودين في منطقة آزوفستال الصناعية في ميناء ماريوبول الاستراتيجي، بعد ساعات قليلة من دعوتهم إلى الاستسلام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "نظرا للوضع الكارثي في مصنع آزوفستال للمعادن ... فتحت القوات الروسية اعتبارا من الساعة 14,00 (11,00 تغ) ممرا للسماح بخروج جنود الجيش الأوكراني ومقاتلي التشكيلات القومية الذين ألقوا السلاح طوعا"، موضحة أن "وقفا لإطلاق النار يسري في الموقع لتأمين عملية الإجلاء".

وكان الجيش الروسي قد طالب الأوكرانيين المدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية بإلقاء السلاح، وقال الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، "من يستسلم سيحافظ على حياته".

وتجاهلت القوات الأوكرانية، التي تدافع عن المدينة منذ سبعة أسابيع، عروضا مماثلة في السابق.

يعد مصنع أزوفستال، الذي يغطي مساحة حوالي 11 كيلومترا، آخر جيب رئيسي للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول، الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف، حسب موقع الحرة.

ومن جانب آخر، أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء طرد 36 دبلوماسيا بلجيكيا وهولنديا ردا على إجراء مماثل اتخذته بلجيكا وهولندا عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن القرار يشمل القرار 21 دبلوماسيًا بلجيكيًا و15 دبلوماسيًا هولنديًا، بينهم 14 موظفًا بالسفارة الهولندية في موسكو وموظفًا في القنصلية العامة الهولندية في سان بطرسبروغ شمال غرب، وينبغي عليهم مغادرة روسيا في غضون أسبوعين.