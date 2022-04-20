البيت الأبيض : الرئيس الأمريكي أجرى مشاورات مع الحلفاء حول تطورات الوضع العسكري في أوكرانيا

أفادت مصادر أميركية بأن النقاشات دارت حول الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا وشحنات الصواريخ المضادة للدروع

أكد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى مشاورات مع حلفاء بلاده عبر مكالمة بالفيديو، مشيرا إلى أن الغرض من المشاورات هو "مناقشة دعمنا المتواصل لأوكرانيا والجهود الرامية لتحميل روسيا المسؤولية (عما يجري) في إطار التنسيق القوي بيننا".

وأفادت مصادر أميركية بأن النقاشات دارت حول الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا وشحنات الصواريخ المضادة للدروع ونوعية الطائرات التي يمكن استخدامها ضد الدبابات والمروحيات الروسية. وناقش بايدن مع الحلفاء الوضع العسكري في شرق أوكرانيا والتقارير الاستخباراتية حول وضع وتحصينات العاصمة كييف، وكيف يمكن للدول الغربية فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف البيت الأبيض أنه "لا توجد خطط للرئيس بايدن لزيارة أوكرانيا"، وهو ما تناقض مع ما صرح به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أشار في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأحد الماضي إلى أنه يتوقع زيارة محتملة لبايدن إلى أوكرانيا.

وفي نفس السياق، كان الرفض القاطع واضحاً فيما يتعلق بنداءات أوكرانيا لفرض منطقة حظر طيران فوق سمائها، إذ سيتطلب ذلك من حلف "الناتو" إسقاط الطائرات الحربية الروسية بما يمكن أن يؤدي إلى صدام مباشر وتحويل الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حرب شاملة في أوروبا.

يشار إلى أن المحادثة بالفيديو شملت كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والرئيس البولندي أندريه دودا، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ويذكر أن هذا الإجتماع يأتي في أعقاب تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية شنت هجوماً واسع النطاق في منطقة دونباس شرق البلاد كانت تستعدّ له منذ وقت طويل، وحذرت أوكرانيا منه منذ أسابيع.