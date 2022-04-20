كييف تعلن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول و البنتاغون يؤكد أن اوكرانيا تلقت طائرات حربية وقطع غيار

قالت المسؤولة الأوكرانية، "توصّلنا إلى اتفاق مبدئي مع الروس حول ممرّ إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ"

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، اليوم الأربعاء، أنه تمّ التوصّل إلى اتفاق مع روسيا حول ممرّ إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا،.

وقالت المسؤولة الأوكرانية، "توصّلنا إلى اتفاق مبدئي مع الروس حول ممرّ إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ"، مضيفة في رسالة عبر تلغرام، "نظرا للوضع الكارثي في ماريوبول، نركّز الجهود على هذه الوجهة اليوم"، ويتمّ إجلاء المدنيين عبر هذا الممرّ إلى مدينة زابوروجيا في جنوب البلاد.

ولم يُفتح أيّ ممرّ إنساني في أوكرانيا منذ السبت الماضي، في غياب اتفاق مع الروس الذين كثّفوا هجماتهم في الأيّام الأخيرة في شرق أوكرانيا.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة إعادة الاندماج الأوكرانية، أمس الثلاثاء، أنه "في المجموع، أجلي نحو 300 ألف أوكراني عبر ممرّات إنسانية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير"، مضيفة أنه "منذ بداية الحرب، اقترحت الحكومة الأوكرانية أكثر من 340 ممرّا إنسانيا. ووافق الروس على حوالى 300 منها ولم يجر فعلا استخدام سوى 176"، متّهمة الروس بانتهاك وقف إطلاق النار أو اعتراض الحافلات مرّات عدّة، ما تنفيه موسكو من جانبها.

ومن جانب آخر، وصل رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثّل الدول الأعضاء في الاتحاد، شارل ميشال، صباح الأربعاء إلى كييف، وفق ما كشف في تغريدة، وذلك في وقت تتعرّض أوكرانيا لهجوم روسي جديد واسع في شرق البلد.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورة له على رصيف محطة قطار في العاصمة الأوكرانية "في كييف اليوم، في قلب أوروبا الحرّة والديموقراطية".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تلقت طائرات مقاتلة وقطع غيار لتعزيز قواتها الجوية في مواجهة روسيا، من دون أن تحدد عددها ولا الدول التي قدمتها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لصحافيين أنه أصبح لدى الأوكرانيين "اليوم عدد من الطائرات المقاتلة بتصرفهم أكبر من عددها قبل أسبوعين". وأضاف "بدون الخوض في التفاصيل بشأن ما تقدمه دول أخرى، يمكنني أن أقول إنهم تلقوا طائرات وقطع غيار إضافية لزيادة أسطولهم".

ويتعلق الأمر على ما يبدو بطائرات ميغ-29 روسية الصنع تطالب بها كييف منذ بداية النزاع ولا يملكها سوى عدد قليل من دول أوروبا الشرقية.

ولم يذكر كيربي أسماء الدول التي قدمت الطائرات لكنه ألمح إلى أنها بالفعل طائرات روسية الصنع. وقال إن "دولا أخرى لديها خبرة في هذا النوع من الطائرات تمكنت من مساعدتها في امتلاك المزيد منها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة سهّلت شحن قطع الغيار إلى الأراضي الأوكرانية لكنها لم ترسل طائرات".